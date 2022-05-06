وظائف خالية في بنك الإمارات دبي الوطني لراغبي العمل بالمجال المصرفي

يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على فرصة عمل عن وظائف خالية، سواء كان العمل في مؤسسة حكومية أو خاصة، ومن أبرز تلك المؤسسات التي يحرص الشباب على البحث عن وظائف بها هي البنوك.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن وظائف خالية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» في فروعة المختلفة، وحدد تفاصيل تلك الوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف في البنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على بكالوريوس أو ماجستير في إدارة الموارد البشرية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة من هيئة معترف بها دوليًا على سبيل المثال CIPD / SHRM.

- أن يكون لديه من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة في مجال الموارد البشرية من الناحية المثالية في صناعة القطاع المالي، مع سنتين على الأقل من الخبرة في دور إداري.

- أن يكون لديه مهارات تواصل شخصية وكتابية وشفوية ممتازة؛ باللغتين العربية والإنجليزية.

- أن يكون لديه معرفة عملية جيدة بأنظمة الموارد البشرية، وتنفيذ السياسات والإجراءات.

- أن يكون لديه مهارات التأثير والإقناع والتدريب والتفاوض.

- أن يكون لديه القدرة على التركيز على العملاء والعمل الجماعي.

- القدرة على العمل باستقلالية ومرونة.

مسئوليات الوظائف

- أن يكون قادر على التعرف على BP BP كشريك استراتيجي من قبل الشركة، وبالتالي فإن صاحب العمل يلعب دورًا أساسيًا في دعم أهداف العمل.

- يساهم صاحب الوظيفة على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي من أجل تحديد أولويات الموارد البشرية والتوصية بحلول إدارة الأفراد المناسبة.

- إنشاء اتصالات الموارد البشرية المناسبة للجمهور بالإضافة إلى تقديم المشورة المهنية المتخصصة والدعم لأصحاب المصلحة الرئيسيين والموظفين في جميع جوانب إدارة الأفراد بما يتماشى مع أهداف المنظمات على المدى الطويل.