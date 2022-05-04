رفع سعر الفائدة في بنوك السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت

رفع مصرف قطر المركزي فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50%، وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%، حسبما ذكرت قناة «extra news»، فيما رفع البنك المركزي السعودي، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، ورفع المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

بنك الكويت المركزي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

ورفع بنك الكويت المركزي، سعر الفائدة، ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2 بالمئة، وقام مصرف البحرين المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي من 1.25% إلى 1.75%.

تأتي تحركات الدول الخليجية فيما يتعلق بسعر الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة في 22 عاما، بينما أغلقت عقود خام برنت مرتفعة 5.17 دولار عند 110.14 دولار للبرميل.

رئيس المركزي الفيدرالي الأمريكي: التضخم يبلغ مستويات قياسية

وقال رئيس المركزي الفيدرالي الأمريكي، إن التضخم بلغ مستويات قياسية وعلينا العمل للتكيف مع الأسعار: «نهدف إلى خفض التضخم إلى نسبة 2%، التضخم يؤثر علينا، ونحن نعمل على إعادة الأسعار إلى مستوياتها، هناك زيادة في سعر الفائدة قد تحصل في الاجتماعات المقبلة».