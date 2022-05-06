وظائف خالية من «الشباب والرياضة» في جميع التخصصات.. اعرف موعد التقديم

يبحث الكثير من الشباب بشكل دائم ومستمر عن فرص عمل في العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، الأمر الذي يدفع وزارة الشباب والرياضة إلى توفير وظائف بشكل دائم للراغبين في الالتحاق بالأماكن الخالية المناسبة لمؤهلاتهم.

وأعلنت مبادرة «توظيف مصر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تنظيم ملتقي توظيفي لتوفير الكثير من الوظائف الخالية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» للتنمية من خلال المبادرة، بنزل شباب قنا لشركات القطاع الخاص.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة وموعد وأماكن الملتقى، وفق ما أوضحته المبادرة في إعلانها، والذي جاء كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يتم تنظيم الملتقى التوظيفي بمحافظة قنا للراغبين في الحصول على وظائف خالية بجميع المجالات ومختلف التخصصات، ليكون موعد انطلاقه يوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري، في تمام الساعة 9 صباحًا، وينتهي الساعة 3 مساء.

وأوضحت المبادرة، في إعلانها عن الملتقى التوظيفي، أن هناك الكثير من مسئولي التوظيف لكل شركة سيكونوا حاضرين بالملتقى التوظيفي، وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية المتاحة الدخول هنـــــــــــــــا وتسجيل البيانات الخاصة بهم.

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تحرص بشكل دائم على توفير فرص عمل ووظائف خالية للشباب الراغبين في الالتحاق بأي من الوظائف لجميع المؤهلات الدراسية وفي جميع التخصصات والمجالات المختلفة، في إطار حرصها على مساعدة الحكومة المصرية في القضاء على البطالة.