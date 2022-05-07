حظك اليوم برج الجدي السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد عن توقعاتها على الصعيدين العاطفي والعملي وحظك اليوم السبت لمواليد برج الجدي، الذي تحظى أنثاه بامتلاكها بالعديد من الصفات الحميدة، فهي شخصية قوية كثيرا وتتحمل المسؤولية ويمكن الاعتماد عليها في إدارة العديد من الأمور دون كلل أو ملل أو إبداء الضجر منها، وهي شخصية طموحة وتحب النجاح وتسعى إلى تحقيقه ولا تجد للفشل مكانا في حياتها.

ووفق الفلك، فإن مولودة برج الجدي لا تستسلم للظروف أو المعوقات أبدا، كما تجدها حساسة ورومانسية وإن بدا العكس كما تكون مضحية لمصالح غيرها من الناس وصبورة وغامضة ومثالية، أما الرجل الجدي فتجده دائما يمكن الاعتماد عليه ويتحمل المسئولية كثيرا ويقضى العديد من المصالح والأمور ويحل الأزمات لغيره ويفكر حتى يجد حلا للمشكلة فهو يحب تقديم الدعم والمساندة لمن حوله دون مقابل.

كما يعرف عن مولود الجدي الذكر أنه يحب عمله كثيرا حيث يُعتبر في أعلى أولوياته، وشخصيته حازمة وعملية وذكية، كما تجده شخص كتوم بكل ما يتعلق بأموره الخاصة وفلسفته ومعتقداته، ونوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم وفق عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

عائليا ومهنيا اليوم السبت عزيزي برج الجدي القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بحماية حقوقك وابذل جهدا في التعامل بهدوء واعتنِ بمشاعر الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

أما على الجانب الاجتماعي والعاطفي فإذا كنت متزوجا مولود برج الجدي قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد حتى لا تندم.