راغب علامة يعلن عودة حسابه عبر فيسبوك بعد اختراقه 10 أيام

أعلن المطرب اللبناني راغب علامة عودة حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد اختراقه لمدة 10 أيام.

‏وكتب راغب علامة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بعد حوالي 10 أيام على احتلال صفحتي الرسمية على Facebook من قبل قراصنة محترفين، وبعد جهد من إدارة Facebook مشكورة، قد تم اليوم طرد القراصنة من صفحتي الرسمية وعاد كل شيء على ما كان عليه، شكرا لكل الأصدقاء».

آخر أعمال علامة

يُذكر أن راغب علامة طرح في فبراير الماضي أغنية فيديو كليب جديدة بعنوان «ممكن أزعلك»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حققت نجاحا كبيرًا، وحصدت 3 ملايين مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها، حيث تفاعل مع الأغنية عدد كبير من جمهور راغب علامة.

حفل راغب علامة في عيد الحب

وأحيا المطرب اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا ضخما في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب، وقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه التي تفاعل معها الجمهور وظل يرددها معه طوال الحفل الذي رفع شعار كامل العدد.

وروَّج راغب علامة لحفله عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «أحلى شيء بالدنيا الحب، أراكم قريبا في هذه الليلة الخاصة»، وتفاعل الجمهور مع منشور راغب علامة، مؤكدين اشتياقهم له من خلال الحفلات وتفاعلهم معه لايف على أغانيه.