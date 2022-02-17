رسالة راغب علامة لوالدته الراحلة: أتمنى أن تشاهدي نجاحاتي من جنة الخلد

تمنى الفنان اللبناني راغب علامة تواجد والدته بجواره خلال تلك الأيام لكي تحتفل معه بأغنيته الجديدة ممكن أزعلك التي طرحها منذ أيام عبر المنصات الإلكترونية والسمعية.

وقال راغب علامة فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر «كم كنت أتمنى أن تكوني كعادتك أول من يسمع ويبارك لي أغنياتي الجديدة، يا حبيبة الروح يا أمي يا ست الستات يا حاجة وفيقة، ما زلت أرى ضحكتك وأسمع دعواتك وأنت تدعميني وتشاهدين نجاحاتي من المكان الأعلى من جنة الخلد، 6 سنوات مرت على رحيلك يا غالية، الصلوات لروحك الطاهر».

راغب علامة طرح أغنية ممكن أزعلك

وكان راغب علامة، طرح مؤخرا أغنية ممكن أزعلك وهي من إخراج شريف صبري، وكلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع موسيقي مدحت خميس، وجرى تصويرها على طريقة مسلسل سكويد جيم الكوري.

كلمات أغنية ممكن أزعلك لـ راغب علامة

أنا ممكن أزعلك

بس مش هزعلك

وممكن أفرحك

بس مش هفرحك

والله لدوخك

أصل دلعك دوخك

بإيدي أريحك

بس مش هريحك

أنا ممكن أطلعك

وأنزلك وأفرجك

وممكن أوقعك أو أخطفك أو أحرجك

أنا ممكن أي حاجة في أي حتة وأي وقت

أنا لما تقوم في راسي ما بيفرقش معايا حد

هو أنا علشان دلعتك ومجتش في مرة وجعتك

تستقوي القلب عليا

طب مين هيحبك قدي

أو مين يفضلك بعدي

بقى ده جزاء الحنية

فوق يا بن الناس فاض بيا خلاص طب ليه بتصعبها عليا