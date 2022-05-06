محمد فراج يرقص بزجاجة مياه في حفل زفافه على بسنت شوقي

دخل الفنان محمد فراج في وصلة رقص جديدة خلال حفل الزفاف المقام حاليا في سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر، مع زوجته الفنانة بسنت شوقي، بعد ساعات من الحفل الصباحي الذي أقيم في ظهر اليوم.

محمد فراج يحتفل بزفافه في سهل حشيش

ظهر «فراج»، في صور وفيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص بزجاجة مياه، حيث ثبَّتها على رأسه وهو يرقص مع الفنانة علا رشدي.

حضر حفل الزفاف المقام حاليا كل من الفنانة ريهام عبد الغفور وزوجها وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد داود.

محمد فراج يرقص بزجاجة مياه مع علا رشدي

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي وظهر محمد فراج في الفيديو المتداول على موقع إنستجرام، يرقص ممسكًا بزجاجة ويضعها على رأسه.

يذكر أن حفل زفاف اليوم لم يكن الأول لـ محمد فراج وبسنت شوقي، حيث سبق وأن قام كل منهما بإحياء حفل زفاف العام الماضي عقب عقد القران، كان العروسان قد شاركا في الحفل يومها على نغمات أغنية عبد الحليم حافظ وشادية «حاجة غريبة».

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال محمد فراج مشاركته في مسلسل العائدون الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني، حيث ظهر في الحلقات الثلاث الأولى، والعمل كان من بطولة الفنان أمير كرارة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، منهم أمينة خليل، محمود عبد المغني، هاني رمزي، محمد ممدوح، وغيرهم.

وتعاونت بسنت شوقي ومحمد فراج في مسلسل إذاعي عرض في الموسم الرمضاني 2022، ويحمل اسم كمال اصطناعي من إخراج زهرة رامي، وتأليف مصطفى إبراهيم.