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مصرع قائد سيارة انقلبت به على طريق العياط والنيابة تستعجل التحريات

كتب:

جيهان عبد العزيز وهبة هشام
10:00 م | الجمعة 06 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

لقى شخص مصرعه بمنطقة العياط في الجيزة، حيث تعرض لحادث تصادم بطريق العياط، وذلك أثناء قيادته سيارة ملاكي وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب السيارة أدى لمصرع قائد السيارة

وكان المقدم أحمد ماهر مأمور قسم شرطة مركز العياط تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع قائد سيارة ملاكى بسبب انقلاب السيارة على طريق العياط وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها.

المتوفى لقى مصرعه مباشرة عقب انقلاب السيارة

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ ووجود جثة المتوفى داخل السيارة وبعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وسؤال شهود العيان، تبين أن حال قيادة المتوفى على طريق العياط انقلبت به السيارة فجأة، ما أدى لمصرعه على الفور بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة.

النيابة تستعجل تحريات الأجهزة الأمنية

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها الكاملة حول الواقعة كما صرحت بدفن جثة المتوفى.

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بقلم جيهان عبد العزيز وهبة هشام