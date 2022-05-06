خالد الصاوي للجان الإخوان: كنت مخدوع لحد ما كشفكم إرهابكم وخيانتكم

رد الفنان خالد الصاوي، على حملة اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، المثارة ضده بعد تداولها منشورا منسوبا إليه في عام 2012، يفيد بانحيازه إلى جماعة الإخوان وقت توليهم حكم مصر.

خالد الصاوي يرد على لجان الإخوان الإرهابية

وحرص الصاوي على توضيح موقفه عبر صفحته على «فيس بوك»، قائلا: «ردا على الزوبعة اللي قايمة ضدي، وبتنبش في اللي اتكتب من 10 سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي، لما تجيب كلام لي من سنين وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك فدي حركة ضدك انت، ثم حصل إنك انكشفت بإرهابك وخيانتك، فطبيعي أنقلب عليك، زي أغلب الناس».

الصاوي: الإخوان هاجمونا بالسلاح والدولة كانت بتحمينا

وأضاف الصاوي في منشوره: «لما أكون بعارض نظام من 10 سنين دفاعا عن الناس، ثم تهجم انت علينا بالسلاح فيقف النظام ده يحمي الناس ويقدم ضحايا، ثم الناس تختاره مرة واثنين، وهو يثبت أن هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك انت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر، الغريب بجد إنك لسه عايش بيننا على سمومك وكأنك ما اعتبرتش!».

وتابع: «خدعت فيك وفي آخرين عجزوا عن تقديم حل، بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وأنا بعد تفكير لقيت إنها أفضل حل الآن، وبقيت حابب أساهم بأي جهد لبلدي».

خالد الصاوي يجسد شخصية خيرت الشاطر في الاختيار 3

وكان خالد الصاوي قد شارك في بطولة ملحمة «الاختيار 3»، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وجسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وحاز دوره على إعجاب الجمهور والنقاد، وشاركه البطولة كل من ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، صبري فواز، عبدالعزيز مخيون، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، دنيا المصري، وحسني شتا وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.