خالد الصاوي: عرفت إني ممثل شاطر بعد «عمارة يعقوبيان».. ومش بغازل نفسي

قال الفنان خالد الصاوي، إن خلال بلوغه سن الأربعين كانت بالنسبة له أزمة لأنه لم يكن مشهورا وقتها، مشيرا إلى أنه كان أيضا لا يملك المال الذي يمكنه من الزواج في هذه السن المتقدمة.

استفدت من خبرات أصدقائي

وأضاف خالد الصاوي، خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، انه في تلك المرحلة العمرية، عرض عليه فيلم عمارة يعقوبيان، وكان أمامه تحدٍ جديد في حياته لكنه استفاد من أصدقائه الذي عملوا معه على المسرح وأصبح خالد الصاوي الذي هو عليه الآن.

مكنتش أعرف إني ممثل جامد إلا بعد عمارة يعقوبيان

وتابع: «لحد سن 45 كان داخلي صراعات ومكنتش عارف إني ممثل جامد إلا بعد عمارة يعقوبيان»، لافتا إلى أن عمارة يعقوبيان هو الانطلاقه الفنية له.

مش بسمح لنفسي بمغازلة نفسي

وواصل الصاوي: «مش بسمح لنفسي بمغازلة نفسي، لكن من بعد الفيلم ده استمعت لوجهة نظر الناس في أدائي الجيد للدور، واطمنت إني ممثل جامد، وبقت نظرتي لنفسي بشكل موضوعي شوية، مش دايمًا هتفضل النظرة الذاتية بس».

25 يناير و30 يونيو ثورة واحدة

وأكد الفنان خالد الصاوى، أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هي ثورة واحدة على مرحلتين، مشيرا إلى أننا ثرنا بطريقة راقية لم تحدث في دول عظمى.