خالد الصاوي: شاهدت 3 لقاءات لـ«الشاطر» قبل تجسيدي شخصيته في الاختيار 3

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل تجسيده شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار 3، قائلا: «أنا اتفرجت على 3 لقاءات لـ خيرت الشاطر، لقاءات طويلة هيقول فيها كل اللي عنده، خصوصا واحد فيهم كان بيتكلم قبل ما كان هيترشح للرئاسة واعتبرته السي في بتاعه».

قفلت الباب على نفسي يوم كامل وذاكرت الشخصية

وأضاف خالد الصاوي، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه بجانب هذه الفيديوهات شاهد أيضًا صورا فوتوغرافية كبيرة له، ثم عقد لقاء مع أحد الأشخاص الذين كان لديهم معرفة بـ الشاطر، يحكي تصرفاته لكن ألغيت الميعاد لعدم تقيدي بالشخصية، وقفلت الباب على نفسي يوم كامل وذاكرت الشخصية».

وأفاد بأن لديه تجارب سابقة لتجسيد شخصيات حقيقية مثل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ومصطفى أمين، متابعا: «فيلم جمال عبدالناصر معمليش حاجة عظيمة بس في ذكرياتي أهم ما فيه الطريقة اللي ذاكرت بيها مش اللي طلعتها في النهاية، أنا معملتش الدور كويس لأن الظروف ماكنتش تمام لكن عملت بحث عن الشخصية ممتاز».

معملتش دور «عبدالناصر» كويس

وتابع: «مع كل ورقة في السيناريو جبت صورة لعبدالناصر وتحتيها تعليق، بس أنا معملتش كدة المرة دي في الاختيار 3، قولت احنا في فخ، والشخصيات أبطال هذا الجزء عارفينها وعاصرناها وتفاعلنا معاها، دي شخصيات مش مجرد إنك شوفتها، دي شخصيات يا إما بتحبها يا إما زعلان معاها أو غيرت موقفك منه».

وعن علاقة دراسته للفلسفة بالشخصيات التي يقدمها، قائلا: «كل الإنسانيات يفيد الممثل، الأصل يبقى الفنان مرتبط بالإنسانيات، لكن دلوقتي لازم يكون مطلع بالتكنولوجيا وعلم الإنسان والآداب».

ولفت إلى أن الفن جعله يحب المعرفة، «من المهم دلوقتي تعرف أسرار الجسم الإنساني، مرة وداني كانت حصلت فيها مشكلة كبيرة وشوفت الأجهزة الدقيقة جواها سبحان الله، المعرفة مش دمها تقيل».