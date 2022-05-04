خالد الصاوي: قرأت خبر وفاتي وابني عدة مرات.. وأنا معنديش ولاد أصلا

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل تجسيده شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار 3، قائلا: «بحاول أنوَّع ولما كنت بمسك فكرة أقعد أفحص فيها لما أجيبها من كل ناحية».

شوفت «خبر وفاتي» على يوتيوب

وأضاف خالد الصاوي، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، «خلصت حقوق ودخلت كلية الآداب قسم الفلسفة وأنا بشتغل محامي لمجرد إني أحسم قضايانا الشخصية فيما يتعلق باليسار واليمين والإيمان والإلحاد والتوفيق بين العقل والدين».

وواصل: «أنا شوفت في اليوتيوب الشهر اللي فات قريت خبر وفاتي عدة مرات ووفاة ابني، أنا معنديش ولاد، اللي بيعمل كدة يتعمله دكتوراه في الفبركة».

لما حد كان يقولي أنت فنان مثقف أقلق

وتابع: «مؤخرا في الأربعينيات من عمري، ودي كانت بداياتي على المسرح وبعد كدة في السينما وبعد كدة في التلفزيون، إن بدأ نوع من الحكمة في الأربعينيات أفتقده في الخمسينيات، فجالي إحساس إن كل ما حد يستقبلني ويديني لقب أقلق، لما حد يقولي الفنان المثقف أقلق، ولما حد يقولي الفنان اللي عنده موقف والمناضل، طب افرض عاوز أمثل حرامي؟».

التمثيل عملية ملبوسة وغريبة

وواصل: «لما الناس تقولي عجبنا دورك في كذا أقعد أسمع الأسباب وأفكر، ومشكلة الأسباب دي إني ممكن أركن عليها في الجاي، يعني الناس عجبها كذا فابيعهم يعني أديلهم الشوية اللي عاوزينها، ودة خطر جدا، فبدأت أطور من أدائي وأجرب وأغير في أدواتي نفسها، مش عاوز أبقى قديم وأوصل لمرحلة إن خالد الصاوي بيقلد خالد الصاوي، لأن التمثيل عملية ملبوسة وغريبة».