إيساف ينتهي من تصوير دويتو «إحساس الروح» مع المطربة آية خفاجة

أعلن المطرب إيساف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن طرح لدويتو غنائي الأسبوع المقبل بمشاركة المطربة آية خفاجة.

ونشر إيساف بوستر الكليب وعلق عليه قائلا «كليب أغنية دويتو جديدة (إحساس الروح) عودة للرومانسية مع الصوت الجميل آية خفاجة، الأسبوع ده إن شاء الله على قناة مزيكا، كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد أنيس، توزيع أحمد أمين، وإخراج مارك سمير، مدير تصوير عمر رشدي».

آخر أعمال إيساف

وطرح الفنان إيساف في يوليو الماضي اغنيه بعنوان «أنتي الصحاب»، كلمات ياسر أبو اليمين، ألحان دونجا، توزيع محمد حريقة، وتقول كلمات الأغنية: «لو في كلام هقوله تاني هقول بحبك.. وباقى عمري من الليلة دي هعيشه جمبك.. أنتي اللي ليا بعد ربنا وأهلي.. أيوا تستاهلي لما أقول مافيش منك.. أنتي الصحاب والعمر والعشرة الجميلة.. أنتي اللي هسهر أفضفض ليها في كل ليلة.. أنتي الحياة بالنسبة ليا.. و لو عليا اديكي روحي.. وروحي برضو تكون قليلة».

إيساف يهدي أغنية لروح الفنان سمير غانم

وفي يونيو الماضي أهدى المطرب إيساف، أغنية «سيرة حلوة» للفنان الراحل سمير غانم،حيث نشرإيساف عبر «انستجرام» بوسترا للأغنية وعلق قائلا: «اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر.. اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة إهداء إلى تاريخ الفنان اللي ياما سنين وسنين أدخل البسمة في بيوتنا كلنا (سمير غانم)»،وقد لاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور.

ورحل عن عالمنا الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، لتزداد حالته سوء وتتوقف معظم أجهزة الجسم، ليرحل عن عالمنا.