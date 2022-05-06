توجيه عاجل من وزير النقل لتسهيل حجز القطارات على مستوى الجمهورية

وجه الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بأن تكون كل أجهزة الحجز الموجودة في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية لديها إمكانية قراءة عدد الكبائن الشاغرة وعدد الكبائن المتاحة في القطارات كافة لتسهيل عملية حجز الكبائن للمواطنين من أي مكان على مستوى الجمهورية.

وشدد «الوزير» خلال جولاته التفقدية لمرافق النقل التابعة للوزارة، على ضرورة زيادة اللوحات الارشادية الخاصة ببوابات الدخول والخروج في المحطات التي تم تركيبها لتسهيل عملية انتقال المواطنين من وإلى الأرصفة، وذلك أثناء متابعته سير عملية التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية.

تركيب البوابات في 5 محطات كمرحلة أولى

وتم تركيب هذه البوابات في محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

الوزير يتابع مستوى الخدمات المقدمة بمرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق

كما تابع وزير النقل مستوى الخدمات المقدمة بمرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق وخاصة مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وانتظام العمل بالمصالح الحكومية والخاصة مع بداية الأسبوع، وتفقد الساحة الخارجية لمحطة مصر للسكك الحديدية وشبابيك وأكشاك التذاكر للاطمئنان على توافرها وتقديم كافه التسهيلات للمواطنين وعلى انتظام جداول التشغيل وعلى استمرار تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية بخط الصعيد حتى الأربعاء المقبل، وذلك تيسيرا على جمهور الركاب لإعادتهم بعد قضاء العيد مع أسرهم، حيث تعمل القطارات الإضافية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية.