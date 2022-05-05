مترو الأنفاق يكشف موعد عودة ساعات العمل إلى طبيعتها بخطوطه الثلاثة

ذكرت شركة مترو الأنفاق، أنّها لم ترصد أي أعطال خلال رحلات قطارات عيد الفطر 2022، وهناك فرق صيانة وطوارئ تم نشرها على جميع أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة لإصلاحها فورا، ووقف تعطل حركة القطارات، موضحا أنّ مواعيد المترو ستعود إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، عن موعد عودة ساعات العمل إلى طبيعتها بالخطوط الثلاثة، قائلا: «مواعيد مترو الأنفاق ستعود إلى طبيعتها بدءا من السبت المقبل، من الساعة 5.15 صباحا وحتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل»، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات والمحطات تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصورة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

مترو الأنفاق: إلغاء مد ساعات العمل السبت المقبل

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم إلغاء قرار مد ساعات العمل السبت المقبل، بعد انتهاء شهر رمضان وعطلة عيد الفطر 2022، لافتا إلى أنّ العمل يبدأ يوم السبت 5.15 صباحًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، حيث يستمر المترو في العمل على مدار 20 ساعة يوميًا، موضحا مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:18 مساء.

ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساء، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة، ومحطة المنيب الساعة 11:40 مساء، إذ يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12 صباحًا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:55 مساء.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

ومن جانبه، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حركة القطارات منتظمة على الخطوط الثلاثة للمترو، منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، وهناك إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا، داخل عربات القطارات والمحطات، وكذلك سيتم فرض 50 جنيهًا غرامة عدم ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمحطات.