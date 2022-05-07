أعراض التهاب الكبد الغامض المنتشر بين الأطفال.. اعرف طرق الوقاية

مع تصاعد القلق في العالم مما بات يعرف بالتهاب الكبد الغامض الذي ينتشر بين الأطفال، كشفت تقارير علمية دولية عن أعراض هذا النوع من التهاب الكبد، فيما أشار خبراء إلى طرق الوقاية منه، الممكنة والمعروفة حتى الآن.

أعراض التهاب الكبد الغامض.. من الإسهال حتى اليرقان

وأشارت التقارير إلى أنه قبل أن تظهر على الأطفال علامات التهاب الكبد الغامض، ظهرت عليهم أعراض تشمل الإسهال والقيء واليرقان وآلام في البطن، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن موقع «ساينس ألرت» المعني بالشؤون العلمية.

وقالت ماريا بوتي، أخصائية علم الأمراض ورئيسة الرابطة الأوروبية لدراسة الكبد، إن القلق الرئيس نابع من شدة السلالة التي تؤدي إلى التهاب الكبد الغامض، فيما قالت ميرا تشاند، مديرة الإصابات السريرية والناشئة في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، إن الأسباب المحتملة الأخرى للسلالة غير معروفة على وجه الدقة، ويمكن أن تكون مزيجًا من الفيروسات الغدية وكوفيد، أو مرتبطة بعدوى سابقة لكوفيد.

تدابير الوقاية من كورونا فعالة للوقاية من التهاب الكبد الغامض

وقالت ميرا تشاند، مديرة الإصابات السريرية والناشئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: نظرًا لأن الفيروس الغدي مرض معد، فإن تدابير الوقاية من كوفيد 19 تعمل بشكل جيد ضده، وخاصة لدى الأطفال الذين يقومون بتنظيف اليدين بانتظام.

وفي تقرير للعربية نت، أوضح الدكتور ياسر الطباخ، استشاري أمراض الكبد والأمراض المعدية بجامعة القاهرة، أن الالتهاب الكبدي الحاد متكرر الحدوث في الأطفال وذلك نتيجة للإصابة ببعض الفيروسات، أشهرها فيروس الكبد (أ، ب، ج) كما أن بعض الفيروسات الأخرى قد تؤدي إلى حدوث التهاب كبدي مثل (CMV – EBV.

وأشار «الطباخ» إلى أن الأعراض تكون في المرحلة الأولى بسيطة، إذ تتراوح بين فقدان للشهية وإرهاق وارتفاع بسيط في الحرارة، وفي أحيان كثيرة يتماثل المصاب للشفاء من دون أن يصاب بأعراض أخرى، لكن في أحيان أخرى قد يحدث ارتفاع في نسبة الصفراء بالدم مع تطور الحالة المرضية.

الاهتمام بالتغذية السليمة والنظافة الشخصية طريق الوقاية

وحول كيفية الوقاية من الإصابة، أشار الطباخ إلى أنها تكون من خلال اتباع تعليمات النظافة الشخصية أساسًا، والاهتمام بالتغذية السليمة لتقوية المناعة، مع الحفاظ على التهوية الجيدة للحد من انتشار الفيروسات.