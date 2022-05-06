غرفة الصناعات المعدنية تنفي غلق سوق الذهب ووقف البيع والشراء بسبب الدولار

تصدر الحديث عن الذهب الاهتمامات خلال الساعات الماضية، بعد تداول ورقة تفيد بوقف التعامل في سوق الذهب بدءً من اليوم لحين صدور قرار من البنك المركزي بتحديد سعر الدولار، كما أفادت الأنباء المتداولة بامتناع التجار عن البيع والشراء.

وفي إطار توضيح «الوطن» لحقيقة وقف التعامل في سوق الذهب، أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن هذ الكلام لا أساس له، مؤكدا أن ما يتم تداوله عار تماما من الصحة.

وقف التداول بسوق الذهب

وقال واصف، خلال تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن الشعبة بصدد نشر بيان خلال دقائق لتوضيح حقيقة الأمور، رافضا الحديث عن تفاصيل بعينها ومن المسؤول عن تلك الورقة التي تم تداولها وأثارت ضجة عبر موقع التواصل والمواقع الإخبارية.

ومن جانبه، قال وائل الشعبوني المسؤول الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية إن الورقة التي ظهرت لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار حكومي بفرض قيود على سوق الذهب.

وأوضح «الشعبوني» أن ما يحدث وفكرة ارتفاع الأسعار حاليا طبيعية في ظل وجود ارتفاع كبير في حجم الطلب، ونقص في المعروض وهو ما يحدث دائما في السوق المحلي والعالمي وفي آليات السوق الحر، حد وصفه.

أسعار الذهب اليوم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليسجل للبيع 1024 جنيها، وللشراء 1041 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في معاملات اليوم الجمعة 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس ليسجل 1366 جنيهًا للبيع، وللشراء 1389 جنيهًا، في محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجنيه الذهب، 9560 جنيهًا للبيع و9720 جنيهًا للشراء.