سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 6-5-2022 في محلات الصاغة

سجل جرام الذهب اليوم ارتفاعًا غير مسبوق في اليوم الواحد، فعلى مدار ساعات أمس الخميس شهد ارتفاعات متتالية، وذك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، إذ يهتم الناس في تلك الفترة بشراء الذهب بما جمعوه من أموال وعيدية، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الذهب في مصر، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21.

وفي إطار زيادة البحث عن المعدن النفيس وتقلبات أسعارها، تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 6 مايو من عام 2022 في محلات الصاغة، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18، ليسجل للبيع 1024 جنيها، وللشراء 1041 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الجمعة ليسجل 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس ليسجل 1366 جنيهًا للبيع، وللشراء 1389 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، 9560 جنيهًا للبيع و9720 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب في أسواق المال اختلافا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الجمعة 6 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 975.78 جنيه، بما يعادل 52.80 دولار.

- سجلت قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7.806 جنيه، بما يعادل 422.40 دولار.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.115 جنيه، بما يعادل 60.34 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 836.38 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.62 دولار.