منها عدم إحراز موسكو أي تقدم في المفاوضات.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب

سّجل سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الجمعة، سعرا جديدا عالمية وسط استقرار محليا خلال 4 ساعات ليباع عيار 24 بسعر 1389 جنيهًَا، وعيار 21 بسعر 1215 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1041 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 9 آلاف و720 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وبيع عيار 24 بسعر 1.879.58 دولار وبيع عيار 21 بسعر 52.87 دولار وبلغ سعر عيار 18 سعر 45.32 دولار نهاية تعاملات يوم الجمعة.

ماذا حدث خلال 4 ساعات ماضية في سعر جرام الذهب؟

وقال هاني فكري، رئيس شعبة الذهب بغرفة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن تراجع سعر الذهب اليوم مدعوم بصعود الدولار الأمريكي في الساعات الاولى من يوم الجمعة.

وشهد المعدن الأصفر تقلبات كثيرة منذ بداية تعاملات اليوم بين الارتفاع والانخفاض، حيث هبط في البداية من 1878 دولارًا نحو مناطق 1866 دولارًا التي ارتد منها نحو 1877 دولارًا مرة أخرى.

ليرتفع الذهب بشكل ملحوظ خلال نهاية تعاملات اليوم لتصعد الأوقية قرب مستوى 1887 دولارا للأوقية تزامنا مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر، واستقرار الدولار الأمريكي مع ترقب الأسواق لصدور بيانات التوظيف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي سيكون لها تأثير قوي بتحركات الذهب.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.39% وسجلت حوالي 1884.40 دولار للأوقية، بينما، سجلت عقود الذهب الاَجلة حوالي 1886.73 دولار للأوقية.

ولقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي نهاية الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ ويستقر أعلى مستويات 103.00 نقطة، وسجل حوالي 103.29 نقطة، منخفضا بنسبة 0.45% تقريبا.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب نهاية التعاملات؟

يرجع أسباب الارتفاع وفقا لرئيس شعبة الذهب، إلى 3 عوامل منها تزايد الطلب على المعدن الأصفر وبخاصة مع إعلان الخارجية الروسية، وعدم إحراز موسكو أي تقدم يذكر في المفاوضات مع كييف بهدف وقف الأعمال القتالية بين الجانبين.

والسبب الثاني هو تقارير قلق حول استمرار تفشي فيروس كورونا بالصين، حيث صرح المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة بالصين، وو ليانغ اليوم الجمعة، بأن وضع كورونا في البلاد يتحسن لكنه لا يزال معقدا وخطيرا والسبب الثالث هو تضرر الدولار الأمريكي في ظل عمليات جني الأرباح على الدولار والتي بدأت اليوم للاستفادة من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية والتي عززت الطلب على الدولار.