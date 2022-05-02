مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في عيد الفطر.. «إجازة يومان»

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في عيد الفطر، وقال «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عمل مراكز تلقي لقاح كورونا سيكون على مدار أيام العيد عدا يوم وقفة العيد وأول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا حرص الدولة على التوسعات في عملية التطعيمات للوصول الي تحقيق مناعة القطيع.

تفاصيل مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في عيد الفطر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للحصول علي لقاح كورونا، وتم تحديد مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في عيد الفطر، فأصبح الحصول على لقاح كورونا أمر سهل في غضون يوم من لحظة التسجيل، فضلا عن توفير اللقاح داخل محطات المترو واكشاك السكك الحديد والمولات التجارية الكبرى من خلال الفرق الطبية المنتشرة.

عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا

وعن المواطنين الحاصلين علي لقاحات كورونا، قال الدكتور حسام عبدالغفار، وصل عددهم إلى نحو 40 مليون مواطن محصنين بالكامل بالجرعتين من اللقاح، وعلى المواطنين ضرورة الحصول علي الجرعة التنشيطية لأنها ليست رفاهية، وإنما لها دور كبير في مواجهة متحورات فيروس كورونا، مؤكدا توفر جميع أنواع اللقاحات وليس لقاح واحد: «الدولة استطاعت أن تدير أزمة فيروس كورونا باحترافية ووفرت جميع أنواع اللقاحات».

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقال: «تضمنت ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والارهاق وتكسير في العضلات، لافتا إلي أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب».

وفي سياق متصل، طلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.