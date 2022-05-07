198 ألف طالب ابتدائي وإعدادي يبدأون امتحانات نهاية العام في بني سويف

بدأ 198 ألف طالب وطالبة بالصفوف الخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، في التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 بمدارس محافظة بني سويف، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية، والتي تضمنت تقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

امتحانات نهاية العام ببني سويف

وبدأ أكثر من 70 ألف طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي، الامتحان في مادتي اللغة العربية والعلوم موزعين على 678 مدرسة، و65 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي، الامتحانات في اللغة العربية والخط والإملاء ثم مادة التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية، بجانب قيام ما يزيد عن 63 ألف طالبا بالصف الثاني الإعدادي، بتأدية الامتحانات في مادتي العلوم ثم الجبر والاحتمال في اللجنة الثانية.

تعليم بني سويف: انتظام سير الامتحانات في يومها الأول

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي في اليوم الأول لها دون أي معوقات، حيث لم تتلقى غرقة العمليات الرئيسية أي شكاوى حتى الآن، لافتا إلى تواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.

تخصيص رقم هاتف لاستقبال شكاوى الامتحانات ببني سويف

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن المديرية خصصت الرقم (01225270885) بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى خاصة بالامتحانات، لافتًا إلى تكليفاته لمسؤولي اللجان بتجهيز حجرة تصلح كلجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجده بكل لجنة، مع أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية.