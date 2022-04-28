«بني سويف» من أفضل جامعات العالم في تصنيف THE-Impact ranking

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة 801-1000 على مستوى جامعات العالم وذلك طبقاً لتصنيف THE-Impact ranking، والمختص بمدى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، استنادًا إلى المسارات البحثية المتميزة.

الجامعة في المرتبة 201-300 في النظافة والمياه الصحية

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حصلت على المرتبة 201-300 في الهدف السادس المياه الصحية والنظافة، والمرتبة 301-400 في الهدف الثاني القضاء على الجوع، والهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والمرتبة 401-600 في الهدف الأول القضاء علي الفقر، الهدف السادس عشر السلام والعدالة وقوة المؤسسة، والهدف السابع عشر الشراكة من أجل تحقيق الأهداف، والمرتبة 601-700 في الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه المساواة، والهدف الحادي عشر الاستدامة في المدن والمجتمعات المحلية، والمرتبة 601- 800 الهدف الثالث الصحة العامة، و الهدف الخامس المساواة بين الجنسين، و الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

تقييم الجامعة في 13 هدفًا

من جانبها، أشارت الدكتورة سما الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي، إلى أنه جرى تقييم الجامعة والجامعات المنافسة في المسابقة في 13 هدفًا من أصل 17 هدفًا من أهداف هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أن التصنيف يعتبر مبادرة رائدة لمعرفة مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي للجامعات على المستوي العالمي، على أساس أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.