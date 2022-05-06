198 ألف طالب في بني سويف يؤدون امتحانات نهاية العام غدًا

يبدأ غدًا السبت، قرابة 198 ألف طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 بمدارس محافظة بني سويف، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والتي تضمنت تقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

امتحانات نهاية العام ببني سويف

ويؤدي أكثر من 70 ألف طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي، الامتحان في مادتي اللغة العربية والعلوم موزعين على 678 مدرسة، فيما يؤدي ما يزيد عن 65 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي، الامتحانات في اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية، بجانب قيام ما يزيد عن 63 ألف طالبا بالصف الثاني الإعدادي، بتأدية الامتحانات في مادتي العلوم والجبر والاحتمال.

تخصيص رقم هاتف لاستقبال شكاوى الامتحانات ببني سويف

من جانبه، أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن المديرية خصصت الرقم (01225270885) بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى خاصة بالامتحانات، لافتًا إلى تكليفاته لمسؤولي اللجان بتجهيز حجرة تصلح كلجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجده بكل لجنة، مع أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية.

غرف عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسي

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.

وعقد وكيل الوزارة خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات حضرها الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، محمد رمضان مدير عام التعليم العام، مديري عموم الديوان والإدارات التعليمية وشئون الطلاب ولجنة النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات والشئون القانونية والتوجيه المالي، ووكلاء الإدارات ومديري المراحل لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وكيل تعليم بني سويف: اتخذنا معايير وقواعد منظمة لسير الامتحانات

وأكد وكيل تعليم بني سويف، اتخاذ حزمة من المعايير والقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، والتي تضمنت وضع الجداول في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته، تأمين حجرة الأسئلة والكنترول وتكون مطابقة للمواصفات ومؤمنة بأبواب حديدية وبعيدة عن الدور الأول، وألا يتواجد باللجان مصدر مياه مع ضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين، بالإضافة إلى ضرورة عدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع الأوراق إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة.

ومن بين المعايير أيضًا حظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.