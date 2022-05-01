وظائف خالية بجامعة عين شمس.. «التنظيم والإدارة» يعلن عن التفاصيل

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإعلان عن الوظائف الخالية والمتاح شغلها، وفقا لقواعد مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والمختص بتنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.

ويعلن الجهازالمركزي للتنظيم والادارة، عبر «بوابة الوظائف الحكومية» التابعة للجهاز، عن حاجة جامعة عين شمس لشغل وظيفة خالية، وكافة الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الوظيفة على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

أمين الجامعة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة عين شمس

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: تقع بالمستوى الوظيفي الممتاز، التي تقضي واجباتها ومسئوليتها القيام بأعمال عالية المستوى في التوجيه، وتقديم الخبرة في مجال أو أكثر من مجالات العمل، وتحديد أو اقتراح الأهداف والسياسات والخطط العامة للوحدة.

المهارات المطلوب توافرها في الراغب في الوظيفة

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف – اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون ولائحتة التنفيذية - الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المهارات الفنية: الخبرة في مجال العمل بالجامعات والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة «من الداخل» أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة «من الخارج» طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

شروط المتقدمين للالتحاق بالوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل دراسي عال مناسب لنوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية معتمدا و موضحا: به «الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/04/28

نهاية الإعلان: 2022/05/28

العدد المطلوب: 1

بيانات الاتصال:

على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا، لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية - القاهرة.