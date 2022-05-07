«طب عين شمس» توضح حقيقة دراسة طالبة بالكلية بمجموع 70%

كشف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، حقيقة المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن دراسة طالبة بالكلية وحضورها كافة المحاضرات والسكاشن دون أن تكون مقيدة بها وذلك لمدة 6 سنوات، قائلًا: «هذا الكلام غير حقيقي ولا يمكن لأي شخص الدخول إلى حرم الكلية من البوابات الرئيسية دون إظهار ما يثبت الشخصية والفرقة، وبالنسبة للمحاضرات والساكشن فهناك كشوفات ومراجعات تتم يوميًا وقبل بدء السكشن أو المحاضرة يتم رفع الغياب خاصة في التدريبات العملية».

إجراءات أمنية مشددة قبل الدخول و الخروج للكلية

وأكد عميد كلية الطب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك إجراءات أمنية ومتابعة مستمرة لعمليات الدخول والتأمين، مؤكدًا أنه حال ثبوت انتماء صاحبة المنشور لكلية طب عين شمس سيتم استدعائها لمعرفة حقيقة ماتم نشره: «صاحبة المنشور لاتعلم من هي الفتاة اللي بتتكلم عنها».

وأوضح رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، أن الدراسة مستمرة دون رصد أي مشكلات بشأنها، حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع عدم وجود أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

طبيبة عين شمس تثير الجدل

يذكر أن تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، منشورًا لفتاة تدعى ياسمين نبيل، طبيبة بمستشفيات جامعة عين شمس، قائلة: «الدنيا عندنا في طب عين شمس مقلوبة بسبب أن في واحدة عملت نفسها طالبة عندنا في الكلية وهي للاسف ربنا مكنش رايد ليها الكلية.. بس عاندت إرادة ربنا والسبب المعروف والأشهر (الأهل) تمام كل الأهالي وكل أب وكل أم بيبقوا عايزين يشوفوا ولادهم أحسن ناس ف الدنيا».

وأضافت: «البنت دي للأسف ضحكت على أهلها خوفا عليهم من رد فعلهم، وبتقول كمان أنها جابت 90٪، وعملت تظلم وطلع ليها درجات والدرجات دي دخلتها الكلية عندنا، وهي في الأصل جايبة 75٪».