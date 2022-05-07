كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستىيا للمرة الـ15 خلال 2022

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، ما يعتقد أنه صاروخ باليستي من غواصة باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أعلنته هيئة أركان الجيش في كوريا الجنوبية.

وأوضحت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية، أنهم رصدوا قرابة الساعة 14:07 بالتوقيت المحلي في كورويا، صاروخا باليستيا قصير المدى يرجح أن يكون باليستيا أطلق من غواصة، من البحر بالقرب من ميناء سينبو باتجاه بحر اليابان.

وأضاف البيان، أنّه يتم تحليل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للصاروخ بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية، منوهًا بأن الجيش الكوري الجنوبي يظل جاهزًا ويراقب تصرفات بيونج يانج في حالة تنفيذ إطلاقات جديدة.

كوريا الجنوبية: نحلل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للصاروخ بالتعاون مع أمريكا

من جهته، أكد خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان بحسب قناة «روسيا اليوم».

وأوضح التلفزيون الياباني، نقلا عن مصادر حكومية بأنّ الصاروخ الكوري الشمالي سقط، على ما يفترض، خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان.

جاء ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، الأربعاء الماضي، وقبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول.

كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا الأربعاء الماضي

يشار إلى أنّ كوريا الشمالية كثفت إطلاق الصواريخ الباليستية، منذ بداية العام الجاري وأطلقت حتى اليوم نحو 15 صاروخًا.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول منصبه في 10 مايو الجاري، فيما تستمر المخاوف من أن كوريا الشمالية يمكن أن تواصل استفزازات مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو إجراء تجربة نووية.