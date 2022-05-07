الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والطقس ربيعي معتدل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية المؤثرة، خلال الأسبوع الجاري، موضحة أنّ بداية الأسبوع الماضي سجلّت البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، لكنها بدأت في الانخفاض مجددًا مع نهاية الأسبوع وشعر المواطنون بالأجواء الربيعية، وانخفاض الحرارة خلال فترات النهار والليل.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جاد، ولميس سلامة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنّه بداية من اليوم السبت، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجة إلى درجتين عن أمس، خلال فترات النهار بالتحديد مع عدم ملاحظة نشاط الرياح، مشيرة إلى أن الطقس لا يزال ربيعيا ومائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على محافظات جنوب سيناء، وجنوب البلاد خلال فترات النهار.

طقس السبت مائل للبرودة خلال فترات الليل

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس السبت مائل للبرودة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية خاصة، خلال الساعات المتأخرة من الليل، وفي الصباح الباكر مع نشاط رياح على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن من المتوقع وجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتكون ذروة الارتفاع غدًا الأحد وبعد غدٍ الاثنين.

وتصل درجات الحرارة العظمى في تلك الأيام ما بين الـ 33 و34 درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة خلال فترات النهار، لطيفة ليلا.