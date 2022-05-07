«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استمرار الأجواء الربيعية المائلة للحرارة، كما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا على أغلب مناطق الجمهورية من درجة إلى درجتين، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة.

طقس اليوم ربيعي

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، ويقدمه الإعلاميين منة فاروق وباسم طبلة، اليوم السبت، أن طقس اليوم ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه مع غياب فترة سطوع أشعة الشمس ومع ساعات الليل تكون الأجواء مائلة للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية

وأشارت إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم هي وجود الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تظهر في الساعات المتأخرة من الليل وحتى سطوع أشعة الشمس، ولن تؤثر على حركة المرور.

وأوضحت «غانم» أنه من ضمن الظواهر الجوية الأخرى نشاط الرياح على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب سيناء، ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة في هذه المناطق.

طقس اليومين المقبلين

وأفادت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا وبعد غد ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، حيث يكون الارتفاع ملحوظًا بقيم تتراوح ما بين 4 و5 درجات على كافة مناطق الجمهورية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 و34 درجة، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.

ونوهت أنه بداية من منتصف الأسبوع، ستنخفض درجات الحرارة وتسجل ما بين 31 و30 درجة، لافتة أن الأسبوع الحالي بشكل عام درجات الحرارة به أعلى من الأسبوع الماضي خاصة بنهاية الأسبوع الماضي، والظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذا الأسبوع هو الشبورة المائية.