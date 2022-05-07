الأرصاد تكشف عن مناطق تكون الشبورة المائية على الطرق بداية اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد عودة الشبورة الصباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أنه من المقرر عودتها بداية من صباح الغد السبت الموافق 7 مايو الجاري، وتستمر حتى الاثنين الموافق 9 من الشهر الجاري.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الشبورة ستختفي بداية من يوم الثلاثاء 10 مايو وحتى الخميس 12 مايو، على كافة الطرق والمحاور السابق ذكرها حيث يوجد نشاط رياح خلال تلك الفترة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجة البحري والسواحل الشمالية.

الطقس ودرجات الحرارة خلال فترة الشبورة

ووفق هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقه أن تشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من 7 مايو وحتى الاثنين 9 مايو ، فهي كالتالي: العظمى في القاهرة الكبرى 28 والصغرى 17، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 مايو، فهي: العظمى في القاهرة الكبرى 33 والصغرى 20، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

وأخيرًا درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 9 مايو، وهي: العظمى في القاهرة الكبرى 33 والصغرى 19، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.