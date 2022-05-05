الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، خاصة خلال ساعات الليل، بسبب نشاط الرياح الذي يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة، لافتةً إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، واستمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، اليوم الخميس، لكنها لن تكون مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، وستبدأ في التلاشي بداية من الغد، وستبدأ درجات الحرارة في الزيادة بداية من السبت المقبل.

ارتفاع قريب في درجات الحرارة

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي: «بداية من يوم السبت، تبدأ درجات الحرارة في الزيادة، وتصل ذروة الارتفاع الحادة إلى 35 درجة على القاهرة الكبرى».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «بداية من أمس، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض على أغلب مناطق الجمهورية، ومحافظات جنوب الصعيد ستنضم اليوم إلى انخفاض درجات الحرارة، حيث يشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة عن أمس بنحو درجة، وستكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية».

معظم الكتل الهوائية ستكون قادمة من على البحر المتوسط

وأشارت غانم، إلى أنّ معظم الكتل الهوائية ستكون قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، كما تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

طقس النهار ربيعي

وأكدت، أنّ طقس النهار ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كما تشهد السواحل الشمالية انخفاضا في درجات الحرارة أكثر من القاهرة ومحافظات الوجه البحري، حيث يتراوح الطقس بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد في فترات النهار.