«الأرصاد» تحذر من طقس يومي الأحد والاثنين المقبلين.. ذروة الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في انخفاضات درجات الحرارة اليوم وغدًا على الأنحاء كافة، وذلك في فترات النهار والليل بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب في فترة النهار.

طقس ربيعي في النهار

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الطقس خلال فترة النهار ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وحارًا على جنوب البلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة في الليلة المقبلة 17 درجة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر».

نشاط الرياح على مدار اليوم

وأشارت، إلى نشاط الرياح على مدار اليوم سرعاته بين 30 و40 كم في الساعة، ويساعد على الإحساس بالأجواء اللطيفة الربيعية خلال فترة النهار وباردة ليلًا، لافتةً إلى أن غدا سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة لن نشعر به، لكن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والإثنين ونعود إلى الأجواء الحارة خلال فترة النهار والمعتدلة واللطيفة في الليل.