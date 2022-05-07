«الصحة»: 163 مركزا لعلاج أمراض المرأة الحامل «فيديو»

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، مستمرة ولم تتوقف ولن تتوقف، حيث بدأت المبادرة منذ شهر مارس من عام 2020، بهدف الكشف عن الأمراض التي تصيب المرأة الحامل وتنتقل للجنين وتؤثر عليه، وذلك لتقديم الخدمة العلاجية لها والعمل على شفائها، ومنع انتقال هذه الأمراض للأطفال.

الكشف الطبي على المرأة الحامل

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» ويقدمه الإعلاميان مها بهنسي وكريم حاتم، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المرأة الحامل وإذا وجد أن لديها مشكلة يتم تحويلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتستهدف 3 أمراض التهاب فيروسي B وأمراض نقص المناعة المكتسبة.

متابعة المرأة عقب الولادة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك 163 مركزا لعلاج الأمراض التي تصيب المرأة الحامل في تلك المرحلة، وهناك 4000 فريق طبي يشاركون في هذه المبادرة، مشيرا إلى أن هناك متابعة أيضا للمرأة الحامل عقب الولادة لفترة لا تقل عن 42 يومًا إلى 60 يومًا بعد الولادة.

فحص مليون و454 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم فحص مليون و454 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية، للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 حتى اليوم.