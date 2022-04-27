انخفاض ثقة المستهلكين في فرنسا بسبب تراجع مستوى المعيشة وتدهور الادخار

انخفضت ثقة المستهلك في فرنسا بشكل غير متوقع إلى 88 نقطة في أبريل من عام 2022 من 90 نقطة معدلة بالخفض في مارس، في حين كانت توقعات المحللين زيادة إلى 92 نقطة.

الحرب الروسية في أوكرانيا

كانت القراءة الأدنى منذ ديسمبر 2018، أقل بكثير من متوسطها طويل الأجل البالغ 100، حيث أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع التضخم على ثقة المستهلك.

انخفاض مستوى المعيشة

وانخفضت نسبة الأسر الراغبة في القيام بمشتريات كبيرة بشكل حاد (-30 مقابل -21 في مارس) ، مما يعكس انخفاض مستوى المعيشة (-66 مقابل -59) وتدهور القدرة الادخارية الحالية (17 مقابل 21).

المخاوف بشأن البطالة

بالإضافة إلى ذلك، كانت المخاوف بشأن البطالة في أعلى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي (8 مقابل 7)، بينما كانت التوقعات بشأن التضخم معتدلة (22 مقابل 41).

متوسط ثقة المستهلك في فرنسا

وبلغ متوسط ثقة المستهلك في فرنسا 100.98 نقطة من عام 1972 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 132 نقطة في مايو 1973 وأدنى مستوى قياسي بلغ 79 نقطة في مايو 2013.

ثقة المستهلك في يونيو 2022

من المتوقع أن تبلغ ثقة المستهلك في فرنسا 101.00 نقطة بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تتجه ثقة المستهلك الفرنسية حول 107.00 نقطة في عام 2023 و 102.00 نقطة في عام 2024.

في فرنسا، يعتمد مؤشر ثقة المستهلك على مسح لحوالي 2000 أسرة، ويركز الاستبيان على: الوضع الاقتصادي في الماضي والمستقبل في فرنسا، والوضع المالي الشخصي في الماضي والمستقبل، والبطالة، ونية القيام بعمليات شراء كبيرة، والقدرة على الادخار الحالية وقدرة الادخار المتوقعة.

يتم حساب المؤشر باستخدام تقنية تحليل العوامل، ثم يتم حساب المؤشر بطريقة لقياس الاتجاهات الحالية فيما يتعلق بقيم المؤشر التاريخية للفترة 1987-2011، وتشير القيمة التي تزيد عن 110 إلى تفاؤل مرتفع بشكل غير عادي بينما تشير القيمة الأقل من 90 إلى درجة عالية من التشاؤم بشكل غير عادي، بينما تشير القيمة 100 إلى الحياد.