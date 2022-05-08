«الصحة» تطلق 6 قوافل طبية ببعض المحافظات «الكشف والعلاج مجانا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها الكشف والعلاج فى التخصصات الطبية التى تشملها القوافل الطبية مجانا ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية للكشف ولا العلاج.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية المقرر أن تضمها القوافل الطبية اليوم، وهي كالتالي وفقا لما أقرته وزارة الصحة والسكان:

- نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.

6 محافظات تنطلق بها القوافل الطبية اليوم

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن القوافل الطبية، وقالت إنها في 6 محافظات، وهي: محافظة القليوبية في كفر مروان مركز كفر شكر، والشيخ أحود مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وحاجر بني سليمان بمحافظة بني سويف، والجزيرة الخضراء مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والمظاطلي مركز طامية بمحافظة الفيوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم إطلاق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، لافتة إلى أنها تتغير أماكنها بشكل يومي لضمان وصولها لكل المحافظات، وطالبت الوزارة من المواطنين متابعتها على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا، لمعرفة مواعيد تواجد قوافل المبادرة في محافظتك، مؤكدة أن القوافل الطبية تحتوى على صيدليات متنقلة لصرف العلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة الى أقرب مستشفى.

الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة في القوافل الطبية

كما ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرروة المشاركة في القوافل الطبية مع أهمية مراعاة الإجراءات الإحترازية اللازمة خلال المشاركة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم التكدس، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية خلال الجائحة.