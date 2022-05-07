أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي .. الرقص بالزجاجة والقبلات

تصدر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالهما بحفل زفافهما مساء أمس الجمعة في سهل حشيش بمدينة الغردقة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معهما.

وانتشر عدد كبير من الفيديوهات والصور الخاصة بحفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي مساء أمس، والتى تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أكثر من مشهد جعل الثنائي مميزين في حفل زفافهما.

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

فكانت واحدة من أكثر اللقطات التي لفتت انتباه الجمهور هي وقوف الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج وتوجيه كل شخص فيهما رسالة للآخر، فقال «فراج» لـ«بسنت»: «أنا ممكن أتكلم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعا مش هينفع أقول كل اللي جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل بحبك إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه تغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض».

محمد فراج يرقص بالزجاجة

واحد أيضًا من المشاهد التي لفتت الانتباه وتفاعل معها الجمهور هو رقص الفنان محمد فراج خلال حفل زفافه بالزجاجة وهي موضوعة على رأسه، وهو الأمر الذي جعل الضيوف يتفاعلون معه وخاصة الفنانة علا رشدي التي حرصت على حضور الحفل مع زوجها الفنان أحمد داود.

كما شهد حفل الزفاف قبلات مميزة بين الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ضيوف حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

وأطلت العروس بسنت شوقي خلال حفل زفافها بإطلالتين، الأولى فستان أبيض مصحوب بطرحة طويلة، والأخر فستان أبيض أيضًا ولكن دون طرحة الزفاف وحضر عدد من الفنانين الحفل، منهم إيهاب عبد الواحد وهنادي مهنا وعلا رشدي وأحمد داود وريهام عبد الغفور.