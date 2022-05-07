ندوات توعية ودورات تدريبية للشباب لمواجهة الشائعات بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، بهدف الوصول إلى الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، مؤكداً على أهمية الاستفادة من البرنامج القومي لمواجهه الشائعات، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، لتوعية الشباب والفتيات بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومواجهة الشائعات التي تؤثر على الأمن القومي واستقرار البلاد.

ندوه توعوية عن الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بتنفيذ ندوه توعوية عن الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، بمشاركة عدد من شباب وفتيات المعهد التكنولوجي العالي، وكنيسة السيدة العذراء مريم بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن البرنامج القومي لمواجهه الشائعات تحت شعار «تصدوا معنا»، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

تحديات ومخاطر الأمن القومي وكيفية التصدي لها

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدكتورة ياسمين حمدي، المدرب المعتمد للبرنامج من الوزارة، قامت بتقديم الندوات التوعوية، التي أوضحت فيها مفاهيم الأمن القومي، وأهميته وأهدافه، والتحديات والمخاطر التي تواجهه وكيفية التصدي لها، مروراً بمجالات الأمن القومي، وأهمية كل مجال، ومدى تأثيرها بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، وكذلك تنفيذ ندوه توعوية عن الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي وخطورتها على المجتمع وأهمية التكاتف مع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية والفنية، للتصدي لمختلف الشائعات.