غرف عمليات لحل أي مشكلات في امتحانات نهاية العام ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021 /2022، لسنوات النقل والشهادات العامة والمحلية، والتي انطلقت اليوم السبت، بأداء طلاب الصف الخامس الابتدائي، وعددهم 70 ألف تلميذ وتلميذة الامتحان في مادتي اللغة العربية والعلوم في 678 مدرسة (رسمي، عربي، لغات، خاص)، وذلك بالتزامن مع أداء طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وعددهم 128 ألف طالب وطالبة في 434 مدرسة الامتحان في مادتي العلوم والجبر والاحتمال.

محافظ بني سويف يطمئن على سير الامتحانات

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب مع محافظ بني سويف، للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

تعليم بني سويف: انتظام سير امتحانات نهاية العام في يومها الأول

وأشار وكيل التعليم إلى جولته التفقدية لعدد من اللجان، اليوم، لمتابعة انتظام سير الامتحانات ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات بالادارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة، منوها عن تكليفاته لمسؤولى الامتحانات بأهمية وضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، مع التأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

وشدد «عبدالتواب»، على التزام رئيس اللجنة ومسؤول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم، إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة، مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.