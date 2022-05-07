فيلم عمهم لـ محمد إمام ينافس «بحبك» لتامر حسني في عيد الأضحى

بدأت بوادر أفلام موسم عيد الأضحي في الظهور خلال الأيام الماضية، بعد أن تم الكشف عن البوستر الخاص بـ فيلم عمهم للفنان محمد إمام، وليس هو فحسب ولكن هناك أفلامًا أخرى جرى الإعلان عنها.

وطرح الفنان محمد إمام بوستر فيلم عمهم وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليعلن من خلاله عن مشاركته في سباق أفلام عيد الأضحى المقبل.

فيلم عمهم للفنان محمد إمام في عيد الأضحى

وظهر محمد إمام على بوستر فيلم عمهم بطريقة مشوقة، إذ لم يظهر وجهه ولكن ظهره فقط، وتصدر البوستر دون وجود فنانين آخرين معه، ليكون ذلك هو البوستر الأول للعمل الذي انتهى من تصويره مؤخرًا.

والعمل الفني يقدم من خلاله «إمام» نوعًا مختلفًا من الأكشن ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي ومحمد سلام وسيد رجب وهنا الزاهد وميرنا نور الدين ونرمين الفقي وهاجر أحمد ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وسام صبرؤ وإخراج حسين المنباوي.

تامر حسني في عيد الأضحي في فيلم بحبك

كما تم الكشف أيضًا عن البرومو الرسمي لفيلم بحبك للفنان تامر حسني والذي من أعلن عن أنه سيشارك ضمن أفلام موسم عيد الأضحى، وظهر «تامر» في البرومو وهو يخوض عدد من التجارب الرومانسية، كما أنه سيقع في حب الفنانة هنا الزاهد والتي تشاركه في بطولة العمل.

وفيلم «بحبك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهم تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني وتعد التجربة الأولى له في الإخراج.