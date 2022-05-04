أيتن عامر تتحدث عن فيلم عمهم: فخورة بظهوري كضيف شرف مع محمد إمام

تشارك الفنانة أيتن عامر في فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، الذي كان من المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك، ولكن تقرر تأجيله فترة لحين الانتهاء من تصوير العمل، ودخوله مرحلة المونتاج والمكساج.

أيتن عامر تتحدث عن فيلم «عمهم»

وقالت أيتن عامر لـ «الوطن»، «أشارك في فيلم عمهم، وأظهر فيه كضيف شرف مع الفنان محمد إمام، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي .

وأضافت أيتن عامر، لا أمانع من المشاركة كضيف شرف في عمل فني، طالما الدور مؤثر، وجاءت كواليس العمل جيدة .

فيلم «عمهم» يدخل مرحلة المونتاج والمكساج

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان الشاب محمد إمام تصوير دوره في فيلم «عمهم»، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي خلال موسم الصيف المقبل، حيث يتبقى أيام قليلة تفصل محمد إمام عن التصوير، ليتفرغ بعدها لعمليات المونتاج الخاصة بالفيلم.

فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، وأيتن عامر.

آخر أعمال الفنانة أيتن عامر

مسلسل مكتوب عليا آخر أعمال الفنانة أيتن عامر، حيث قالت إنها سعيدة للغاية برد فعل الجمهور، وممتنة لكل شخص أشاد بدورها في المسلسل الرمضاني.

وقالت أيتن عامر لـ«الوطن»، «شرف كبير لي، فكل ردود الفعل فاقت التوقعات، وجاءت لي تعليقات كثيرة بصدد كره (روقة) بسبب ضعفها، فهي الشخصية التي تلتصق بجوار ابن خالتها الـ 24 ساعة، وتطارده في كل شيء من أجل أن يتزوجها، كما تحمل الحلقات المقبلة خط درامي جديد في التعامل بينها وبين شخصية (جلجل)».