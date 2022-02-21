محمد إمام ينشر الصورة الأولى من فيلم عمهم: «كان نفسي أعمل المشهد ده»

نشر الفنان محمد إمام عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» الصورة الأولى من فيلم «عمهم».

وعلّق إمام على الصورة قائلا: «أول صورة من فيلم (عمهم) لسه مخلص مشهد أكشن بقالي 3 أيام بصور فيه.. كان نفسي من زمان أعملكم مشهد زي ده.. استنوا عمهم قريباً إن شاء الله، محمد إمام».

ونشرت شركة السبكي للإنتاج الفني، في يوليو الماضي، بيانا على صفحتها الرسمية تعلن عن فيلم «عمهم»، وجاء نصه كالتالي: «المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم (عمهم)، ورصد ميزانية ضخمة للعمل الذي يعتبر نقله نوعية جديدة هي الأولى من نوعها في السينما المصرية والعربية، وجارٍ التحضير وترشيح باقي الأدوار، استعدادًا لبدء التصوير عقب عيد الأضحى مباشرةً، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي».

مسلسل النمر

يذكر أن محمد إمام شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي

ودارت أحداث المسلسل في منطقة الصاغة والصراعات وكواليس الصناعة بين التجار، وتصدر المسلسل بعدد من مشاهده التريند في مصر والدول العربية والإمارات ولبنان والأردن.