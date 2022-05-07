قصور الثقافة تطلق برنامج تدريب القادة الثقافيين بمكتبة البحر الأعظم

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، البرنامج التثقيفي «استراتيجية الأمن القومي – 15» للعاملين بالهيئة من مختلف المواقع والأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة، والمنفذ على مدار 4 أيام.

مواجهة حروب الجيل الرابع

وتنطلق فعاليات البرنامج في الفترة من 7 حتى 11 مايو الجاري، وذلك بمكتبة البحر الأعظم بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا ممثلة في كلية الدفاع الوطني.

ويهدف التدريب إلى تعميق الوعي بالأمن القومي المصري وكيفية مواجهة الأزمات وحروب الجيل الرابع، وذلك في إطار عمل هيئة قصور الثقافة على تدريب كوادرها، لتحسين الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور.

أنشطة قصور الثقافة

وفي سياق آخر، تستمر قصور الثقافة في تنفيذ مشروع «سينما الشعب»، الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ابتداء من أول أيام عيد الفطر المواقف 2 مايو الجاري، ويُجرى تنفيذه في 5 مواقع ثقافية موزعة في 4 محافظات، وتشمل مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما شبين الكوم سينما السادات بالمنوفية وقصر ثقافة قنا.

وتشهد دور العرض السينمائي المشاركة في المشروع إقبالا جماهيريا غير مسبوق، وإيرادات ضخمة تجاوزت 200 ألف جنيه في الأيام الثلاثة الأولى، حسبما أعلنت قصور الثقافة.

ويُعرض حاليا في دور العرض فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وذلك بواقع أربع حفلات يوميًا، وسعر التذكرة 40 جنيها للحفلة.

ويهدف مشروع سينما الشعب مساعدة المواطنين محدودي الدخل في الحصول على حقهم السينمائي من ناحية، ومن ناحية أخرى يساعد صناعة السينما في زيادة أعداد دور العرض في مصر، ويحافظ بالتالي على الأعمال الجيدة بعيدا عن منطق التجارية البحتة وأيضا يعرض ضمن الحفلات قبل الفيلم الرئيسي الأفلام المستقلة والقصيرة الروائية والتسجيلية من إنتاج قطاعات وزارة الثقافة.