اتحاد الصناعات: طلب متزايد على الذهب في مصر رغم قلة المعروض

قال رفيق عباسي، عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الذهب لا يشهد ركودا بل هناك حالة من النشاط والمطلوب أكثر من المعروض، فسعر الذهب في مصر يرتبط عادة بالبورصة والدولار ويجري تداوله بفارق 20 جنيها تقريبا عن أسعار البورصة وهي عبارة عن مصاريف شحن، موضحا أن ما يحدث حاليا هو وصول الفارق إلى أكثر من 250 جنيه في الجرام الواحد نتيجة وجود طلب كبير على الذهب في مصر في ظل قلة المعروض، مع توقف الاستيراد بسبب عدم توفر الدولار.

عباسي : مواطنون يفضلون شراء المشغولات الذهبية للادخار

وشرح رفيق عباسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أن بعض المواطنين يفضلون شراء المشغولات الذهبية كنوع من الإدخار للحفاظ على الأموال وآخرين يتخلصون من الدولار ويشترون ذهبا لتخزينه للحفاظ على قيمة الأموال في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم خلال هذه الأيام.

توقعات بزيادة أسعار الذهب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية

وحول حقيقة توقع زيادات مرتقبة في أسعار الذهب قال رفيق عباسي، إنه من المتوقع زيادة أسعار الذهب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وكلما زادت الأزمات ارتفع سعر الذهب لأن الطلب عليه يرتفع، مشيرا إلى أن الذهب أصبح مرتبطا بالعرض والطلب.

ونصح عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، المواطنين بضرورة التريث قليلا قبل التفكير في شراء الذهب هذه الأيام، لأن الزيادة الحالية تعتبر غير عادية، ومن المتوقع حل هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى وسيعود السعر إلى سعر البورصة الطبيعي، مشيرا إلى أن سوق الذهب لم ولن يتوقف والتاجر عبارة عن وسيط بين البائع والمشتري، وفي حين تمسك البائع بالسعر المرتفع يلجأ التاجر إلى بيع الذهب بأسعار مرتفعة أيضا.