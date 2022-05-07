سعر جنيه الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر جنيه الذهب من الكلمات التي ارتفعت مرات البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب بكافة الأعيرة، باعتبار الجنيه الذهب من أفضل طرق الاستثمار بسبب انخفاض قيمة المصنعية، وسهولة بيعه.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي تنشرها البوابة على مدار اليوم، سعر جنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة السبت الموافق 7 مايو، بالإضافة إلي أسعار الذهب بالأعيرة الأخرى، وفق المعلن من شعبة المجوهرات والذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر جنيه الذهب

والجنيه الذهب هو واحد من أشكال الذهب والذي يجري اعتماده من البنك المركزي ووزارة التموين، وهو أحد المشغولات المنتشرة في كافة أنحاء العالم، وهو يصنع من الذهب عيار 21، ويصل وزنه لنحو 8 جرامات، ويُختم بالليزر، وهو ذو سعر ثابت يجري تحديده وفقًا للشعبة بشكل يومي.

ويعتبر الجنيه الذهب ثان أفضل طريقة للاستثمار في الذهب بعد السبائك، وذلك بسبب انخفاض قيمة المصنعية، التي تتراوح ما بين 150 إلي 200 جنيه، لسعر الجنيه كامل.

ويصل سعر جنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، ليسجل نحو 9560 جنيهًا للبيع و9720 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب بأعيرتها المختلفة في محلات الصاغة في بداية معاملات اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأعلى بين الأعيرة المختلفة، في بداية معاملات اليوم السبت 7 مايو في محلات الصاغة، نحو سجل 1366 جنيها للبيع، وللشراء 1389 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر نحو 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في محلات الصاغة اليوم السبت نحو 1024 جنيهًا للبيع، أما للشراء فكان بنحو 1041 جنيهًا في المحلات.