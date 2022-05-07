يبحث الكثيرون عن سعر سبيكة الذهب اليوم في محلات الصاغة، خاصة بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصبح المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن وحافظ القيمة المادية، ضد التضخم المالي، كما أنه لا يفقد قيمته مهما مر الزمن.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر سبيكة الذهب اليوم في محلات الصاغة، وفق المعلن من غرفة المجوهرات والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية في السطور التالية:

سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكة الذهب هي عبارة عن قطعة من الذهب الخام عيار 24، وهي تباع في محلات الصاغة الكبرى، ويتم تقطعيها بأحجام مختلفة تبدأ من جرام واحد وتصل حتى كيلو جرام كامل، وهي من أفضل أنواع الاستثمار في المعادن النفسية، إذ أن قيمة المصنعية منخفضة مقارنة بباقي أنواع المشغولات الأخرى.

ويصل سعر الجرام في سبيكة الذهب اليوم في محلات الصاغة، نحو 1366 جنيها للبيع، وللشراء 1389 جنيهًا، وذلك سعر جرام الذهب عيار 24، وتتراوح مصنعية السبائك ما بين 30 إلى 75 جنيهًا.

نصائح خلال الاستثمار في السبائك الذهبية

وقال محمد هدية، صاحب سلسلة محلات للمشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بالحسين، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» إنه عند الاستثمار في السبائك يجب مراعاة عدة نقاط وهي كالتالي:

شراء السبائك الذهبية يكون من تاجر معروف، ومحل صاغة معروف ومتواجد في المنطقة منذ فترة، حتى تتمكن من العودة اليه في حالة حدوث أي مشكلة.

تعرض الشركات المختلفة سبائك من أحجام مختلفة وهي مضمونة بشكل كبير.

السبيكة الذهبية هي من عيار 24 فقط، أي نوع آخر يفقد قيمته وترفع من قيمة المصنعية.

عند شراء سبائك ذهبية يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية باسم المحل والتاجر تتضمن رقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، و«سيريال نمبر» للسبيكة، وتحصل على الفاتورة أصل وضهر «مكربنه».