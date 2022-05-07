«الغرف التجارية» تنفي وقف بيع وشراء الذهب: الحركة مستمرة حسب العرض والطلب

نفى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ما يتم تداوله علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف حركة أسواق الذهب المحلية «شراء وبيع» مؤكدًا أن ما يتم تداوله من وثائق بهذا الشأن لا تمت للغرف التجارية بأي صلة وعارية تمامًا من الصحة.

لا تعليمات حكومية بوقف بيع الذهب

وشدد إبراهيم العربي على عدم صدور أي تعليمات حكومية أو خاصة بوقف حركة الأسواق وأن الغرض من تلك الشائعات هو زعزعة الاستقرار بسوق الذهب.

وأوضح العربي أن الغرف التجارية قد رصدت مجموعة من المحاولات خلال الفترة الماضية لتصدير عدد من الشائعات حول مختلف القطاعات السلعية لإحداث بلبلة يالأسواق، مؤكدًا أن الحركة التجارية تسير وفق معدلاتها الطبيعية في مختلف القطاعات مع توافر كافة أنواع السلع بالأسواق.

سعر الذهب خاضع للعرض والطلب

قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية هو خاضع لآليات العرض والطلب.

وأرجع ميلاد ارتفاع منتجات الذهب بمختلف العيارات إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي على خام الذهب والمشغولات الذهبية مع انخفاض حجم المعروض من الخام لما تواجهه الأسواق من صعوبات استيرادية بالإضافة إلى تحرك سعر الدولار وحالة الارتباك الضبابية بالأسواق العالمية وارتفاع الطلب العالمي علي خام الذهب وكان لكل تلك العوامل أثر مباشر على ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدا أن كل تلك العوامل قد تؤثر في الأسعار ولكن لا تأثير لها بأي شكل من الأشكال على انتظام حركة البيع والشراء بالأسواق.

ميلاد: لا تلتفوا إلى الشائعات

وناشد ميلاد كافة التجار في قطاع الذهب عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات ومواصلة حركة البيع والشراء بشكلها الطبيعي، كما ناشد المواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة قبل تناقل مثل هذه الشائعات والتي من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد القومي.

وأصدرت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بيانا رسميا أمس أكدت فيه على عدم صحة ما يتم تداوله من مستندات تدعي توقف حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية كما توجهت بالشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة الدمغة والموازين لما يقومون به من مجهودات وتواصل مستمر مع تجار الذهب لانتظام حركة الأسواق.