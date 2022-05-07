مستشار وزير التموين ينفي غلق سوق الذهب: شائعات مغرضة

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن ما تردد مؤخرا عن غلق سوق الذهب ووقف عمليات البيع والشراء في الصاغات ولدى التجار، مع وقف الإعلان عن أسعار الجرام يوميا، عار تماما من الصحة، مؤكدا أن سوق الذهب يعمل بطبيعته بناء على حركة العرض والطلب التي تحكم السوق.

حقيقة غلق سوق الذهب بسبب اضطراب سعره

وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «على الجميع أن يعلم أن ما تم تداوله من أخبار عن غلق سوق الذهب شائعات مغرضة، لأن المتحكم الرئيسي في سوق الذهب ليس مصنع ولا شركة وإنما حركة العرض والطلب وأيضا سعر الأوقية في البورصات العالمية».

السبب في ارتفاع سعر جرام الذهب يوميا

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن السبب وراء اضطراب سعر الذهب والارتفاع المستمر في سعر جرام الذهب يوميا، هو إقبال المواطنين على شراء الذهب مؤخرا، مما زاد من حركة الطلب، موضحا أنه بالرغم من ارتفاع سعر الجرام إلا أن هناك إقبالًا متزايدًا على الشراء.

وأثارت إحدى الشركات عبر بيان متداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي، جدل واسع بعد زعمها غلق سوق الذهب بسبب اضطراب وتباين سعره، مما جعل الاتحاد العام للغرف التجارية يصدر بيانا رسميا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 6 مايو 2022، باسم الشعبة العامة لتجارة المجوهرات وشعبة تصنيع المعادن الثمينة، مؤكدا فيه أن الشركة وهمية وغير مسجلة لدى الشعبتين، موضحا أنه جميع المعلومات التي وردت في بيان الشركة حول عدم الشفافية في تسعير الجرام لا أساس لها من الصحة وأن السعر يخضع فقط لآليات العرض والطلب وأسعار الأوقية العالمية.