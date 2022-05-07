مصرع ضابطين بـ«مرور الإسكندرية» في حادث سير بطريق سيوة «صور»

لقي اثنان من ضباط إدارة مرور الإسكندرية، مصرعهما اليوم، إثر حادث سير على طريق سيوة في محافظة مرسى مطروح.

مصرع اثنين من ضباط مرور الإسكندرية

وتلقت إدارة مرور الإسكندرية، اليوم، بلاغا يفيد مصرع النقيب محمد أسامة، والنقيب زياد جمال معا، أثناء استقلالهما سيارة على طريق سيوة، وتسبب الخبر في حزن شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أصدقاءهم وأهالي المدينة.

وتصدرت صور النقيب زياد جمال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مصرعه في حادث علي الطريق مع زميله، بعد 4 أيام من الاحتفال بعيد ميلاده مع زملائه وأسرته وأصدقائه.

ضباط الإسكندرية ينعون الفقيدين

ونعى ضباط مديرية أمن الإسكندرية الفقيدين، مؤكدين أنهما كانا من خير الضباط والأصدقاء، إذ كانا يتمتعان بطيبة القلب والكرم والخير الشديد.

ودوّن أهالي الإسكندرية عددا من المنشورات الحزينة لرحيل الضابطين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن الاثنين كانا على خلق وطيبة في تعاملهما اليومي في الشارع بحكم عملهم في إدارة مرور الإسكندرية.