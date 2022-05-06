انطلاق امتحانات النقل في الإسكندرية غدا وتدريب على التابلت للثانوي

أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، انتهاء استعداد تعليم الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم العام والتعليم الفني، والتي تنطلق غدًا السبت الموافق السابع من مايو 2022 وفق الجداول المعلنة.

تدريب نهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن عقد تدريبًا نهائيًا لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها، وأن تعليم الإسكندرية حريصة على توفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائها الطلاب، مُشددًا على استخدام الكواشف الحرارية والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتدابير الوقائية حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية.

استعدادات امتحانات النقل في الإسكندرية

وعقد «سعد» اجتماعًا موسعًا مع مدير عام التعليم العام ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم الفني ومديري عموم الإدارات والتطوير التكنولوجي والاتصال السياسي، والأمن والمراحل التعليمية والإحصاء ومركز المعلومات والتربية الخاصة ورؤساء لجان النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وبحضور بنادية فتحي وكيل المديرية، مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم.

وأشار «سعد» إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن، وغلق بوابة المدرسة، ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أي معوقات، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات ، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.

تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية

وفي سياق متصل، وجَّه «سعد» بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح عدد الطلاب 16 طالبًا بكل لجنة بدلا من 20 طالبًا، طبقًـا لموافقة السيد المحافظ، وذلك للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان، مُوضحًا أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

يُذكر أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ في الفترة من 21- 5-2022 حتى السادس والعشرين من مايو الجاري، وتم التنسيق مع مديريتي أمن الإسكندرية والشؤون الصحية لتأمين خطوط السير.