انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي في مطروح غدا.. اللغة العربية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي غدا على مستوى جميع المدارس الابتدائية في محافظة مطروح، مشيرا إلى أن ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بدأ، اليوم السبت، في مدارس المحافظة للمرحلتين الإعدادية والثانوية وسط إجراءات احترازية جرى تطبيقها في اللجان، إضافة إلى تنظيم الدخول والخروج وعدم التجمعات.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي في مطروح

وقال وكيل تعليم مطروح، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي في مطروح، تنطلق بأداء الطلاب مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف الساعة من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة والنصف، ومادة التربية الدينية من الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر والنصف مساءا، ويعقبها في اليوم التالي امتحان مادة العلوم، ومادة المهارات المهنية.

وفي اليوم الثالث مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، ويعقبها مادة اللغة الانجليزية، وتختتم الامتحانات بمادة الرياضيات يوم الخميس 12 مايو لتنطلق بعدها امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم 14 مايو.

متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن جميع الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني يجرى متابعتها من خلال لجان النظام والمراقبة، وغرفة العمليات التى جرى تشكيلها بمديرية التربية والتعليم بمطروح والتواصل مع غرف عمليات الادارات التعليمية في الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسدي براني والسلوم وسيوة والتواصل مع أي لجنة وحل أى مشكلة تظهر والرد على إستفسارات أولياء الأمور.

أجواء هادئة في امتحانات الفصل الثاني

وأوضح وكيل الوزارة، أن جميع اللجان هادئة في أول أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى المحافظة، لطلاب الصف الأول الإعدادي وأدوا امتحان مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف كما أدي طلاب الصف الثاني الاعدادي الامتحان في ذات المادة بنفس الفترة الزمنية.

وذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اليوم الأول للمواد غير الأساسية في مادة التربية الدينية، كما أدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية الكمامات الطبية الواقية والتباعد الاجتماعي.