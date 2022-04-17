بدء امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي غدا

تبدأ غدا الاثنين، المدارس، في عقد امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي عبارة عن أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي، وتقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وتتيح للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجرِ توزيع درجات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وفق مجموعة من العناصر، أولها التخطيط الجيد، ويشمل 5 درجات، وجدية العمل وتشمل 5 درجات، والمنتج النهائي ويشمل 35 درجة، مؤكدة أنه ينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه ويتم تطبيقها بتوضيح طبيعتها للطلاب والمنتج المتوقع من تعلمها.

الدرجة النهائية للمهام الأدائية 35 درجة

شددت في خطابها للمديريات، بضرورة الاستعداد الجيد وعقد المهام الأدائية وفق التعليمات المنصوص عليها، ويشرف على مراحل تنفيذها المعلمون، ويستغرق العمل عليها حصتين دراسيتين متتاليتن، والدرجة النهائية للمهام الأدائية 35 درجة.

زمن أداء المهمة حصتان

ونوهت إلى أنها مهام قصيرة، وتشمل حصتين، الأولى يوزع فيها المعلم للطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، والحصة الثانية يختار الطالب واحدة من هذه المهام، وزمن أداء المهمة حصتان ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة كلاً في تخصصه.

جدول المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

- 18 أبريل الجاري امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- 19 أبريل الجاري امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية.

- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري امتحان مادة الرياضيات ومادة الـLCT والدراسات الاجتماعية.